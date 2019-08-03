قال رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على تويتر أنه سيطلق قريبا وحدة صينية لشركة الأنفاق التابعة له ”ذا بورينج كومباني“.
وقال أحد متابعي ماسك على تويتر إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات سيحضر مؤتمر الذكاء الصناعي العالمي لعام 2019 الذي يعقد في شنغهاي هذا الشهر.
ورد ماسك قائلا ”سندشن أيضا بورينج كومباني تشاينا خلال الزيارة“.
وأسس ماسك ”ذا بورينج كومباني“ لحفر انفاق خاصة بأنظمة نقل فائقة السرعة تحت الأرض ويقول إنها ستكون أسرع من القطارات فائقة السرعة المتاحة حاليا وتعتمد على الدفع الكهرومغناطيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك سيطلق وحدة صينية لشركة الأنفاق التابعة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.