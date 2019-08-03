الاقتصاد

إيلون ماسك سيطلق وحدة صينية لشركة الأنفاق التابعة له

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك

قال رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على تويتر أنه سيطلق قريبا وحدة صينية لشركة الأنفاق التابعة له ”ذا بورينج كومباني“.

وقال أحد متابعي ماسك على تويتر إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات سيحضر مؤتمر الذكاء الصناعي العالمي لعام 2019 الذي يعقد في شنغهاي هذا الشهر.

ورد ماسك قائلا ”سندشن أيضا بورينج كومباني تشاينا خلال الزيارة“.

وأسس ماسك ”ذا بورينج كومباني“ لحفر انفاق خاصة بأنظمة نقل فائقة السرعة تحت الأرض ويقول إنها ستكون أسرع من القطارات فائقة السرعة المتاحة حاليا وتعتمد على الدفع الكهرومغناطيسي.

 

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