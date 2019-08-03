توقعات بهبوط الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 1985

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

كشف استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” للأنباء بين مجموعة من المحللين أن الجنيه الاسترليني مهدد الآن أكثر من ستة أشهر مضت، بالتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.

وثمة احتمال بنسبة 30 في المئة في الوقت الراهن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر المقبل دون اتفاق، بحسب نتائج مسح “بلومبرج” الذي شمل محللين من 13 مصرفا.

Advertisements

وتزيد هذه النسبة بثلاثة أمثال مقارنة بمسح سابق أُجري في شباط/فبراير الماضي.

ومن شأن خروج بريطانيا دون اتفاق أن يدفع الاسترليني للهبوط بنسبة أكثر من 9 في المئة، ليساوي 1ر1 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ 34 عاما، وفقا لمتوسط آراء المشاركين في الاستطلاع.

كما كشف الاستطلاع أنه قبل أقل بقليل من ثلاثة أشهر على موعد مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية تبقى جميع الاحتمالات واردة، حيث يرى الخبراء احتمالات متساوية لخروج بلا اتفاق، وتمديد لموعد الانسحاب، وآفاق إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر.

أما الاحتمال الأضعف في خضم هذا كله، فهو التوصل لاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي قبيل موعد الانسحاب المقرر، وفقا لـ 15 في المئة من المشاركين في الاستطلاع.