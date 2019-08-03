الذهب يصعد1% بدعم تهديدات ترامب للصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% أمس الجمعة، بعدما أدت ضربة جديدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في النزاع التجاري المستمر منذ عام مع الصين، إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1448.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد المعدن نحو 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1446.10 دولار للأوقية، وكان المعدن الأصفر قفز أكثر من 2% الخميس.

وفي أسواق العملات، أدى التهديد الأمريكي بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية إلى صعود الين الياباني الذي يعتبر من الملاذات الآمنة ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع أمام الدولار، وأعلى مستوى له في عامين ونصف العام أمام الجنيه الاسترليني. وارتفع الين 0.4% إلى 106.95 ين للدولار. وكانت العملة اليابانية قفزت إلى 106.86 ين للدولار في التعاملات الآسيوية، مسجلة أقوى مستوى لها منذ 25 يونيو/‏ حزيران. (وكالات)