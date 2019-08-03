المنافسة تطفئ بريق الغاز الطبيعي بالرغم من ضخامة الاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اتَّخذتْ أسواق الغاز حول العالم من الطلب وتنوع الاستخدامات والتوجهات المناخية، أساساً لها في التوسع والسيطرة على حصص متزايدة من أسواق الاستهلاك حول العالم. إذ ساهمت الاكتشافات الكبيرة في رفع حجم المعروض من الغاز والدفع بالمنافسة للتأثير في حصص المنتجين، وكذلك الضغط على الأسعار المتداولة، والتي تتجه نحو تسجيل مزيد من التقلبات المؤثرة في الاستثمارات القائمة والمحتملة، وعلى الرغم من التوسع المسجل على الاستخدامات إلا أن منتجي الغاز باتوا أمام تحديات كبيرة فرضتها أحجام الاكتشافات والمنافسة الشديدة على الأسواق، أما المستهلكون حول العالم فقد أصبحوا أكثر رخاءً نتيجة تدني الأسعار واستعداد المنتجين لضمان الإمدادات في كافة الظروف.

وقال تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي إن أسواق الغاز ازدحمت بالإنتاج القادم من كل من روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من كبار اللاعبين، مشيراً إلى أن المنافسة تتركز على السوق الأوروبية والصين، والتي تشكل النسبة الأكبر من الطلب العالمي على هذا المصدر المهم، وأشارت البيانات المتداولة إلى أن الصادرات الروسية باتجاه أوروبا وصلت إلى نحو 4.4 مليون طن، فيما الصادرات الأمريكية وصلت إلى 2.7 مليون طن نهاية عام 2018.

فيما وصلت الصادرات الروسية إلى الأسواق الآسيوية خلال نفس الفترة إلى 12.8 مليون طن، والصادرات الأمريكية 10.7 مليون طن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم واردات الغاز الطبيعي المسال في العالم ارتفع بواقع 8.3% نهاية العام الماضي، ولكنها ما زالت أقل من الارتفاع المسجل على الإنتاج العالمي.

وأشار تقرير نفط الهلال الأسبوعي إلى أن أسواق الغاز الطبيعي على استعداد للتعامل مع مستويات قياسية من الإمدادات، سواء كانت بنمو الإنتاج أم تعدد المشروعات الجديدة، أي أن كل مستوى جديد من الإنتاج من شأنه إشعال المنافسة على أسواق الاستهلاك الأعلى، أي تسجل المزيد من التدهور على الأسعار السائدة.

وأضاف التقرير إلى أن دخول عوامل الطقس إلى حيز عوامل الضغط وارتفاع درجات الحرارة حول العالم وتسجيل شتاء معتدل في أوروبا؛ أدى للمزيد من الضغط على الأسعار، وبالتالي المزيد من الوفورات على فاتورة الغاز الطبيعي.

وأوضح تقرير نفط الهلال إلى أن الأنظار تتجه إلى الصين، والتي تشكل أكبر مصّدر للطلب دون منازع، إذ من المتوقع أن ينمو الطلب الصيني على الغاز خلال العام الحالي بنسبة 20%، فيما باقي المؤشرات على المستوى العالمي ترجح تباطؤ نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأعوام القليلة الماضية وعند معدل يصل إلى 1.6% حتى عام 2024، هذا وتستمد أسواق الغاز الطبيعي مؤشرات التفاؤل لديها من خطط التحول من الفحم إلى الغاز، وهذا ينطبق على أوروبا أيضاً.