«العقار» يدعم صعود دبي.. و«جني الأرباح» يضغط على سوق أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تباينت إغلاقات المؤشرات العامة لأسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 1.74%، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في السوق، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.9%، وسط ضغوط من عمليات جني الأرباح التي شهدتها أغلبية أسهم السوق، بعد الارتفاعات القوية التي سجلت خلال جلسات يوليو/ تموز.

سجلت الأسهم سيولة أسبوعية قوية بلغت نحو 2.16 مليار درهم، منها 1.27 مليار درهم في دبي، و891 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت الكميات المتداولة نحو 1.35 مليار سهم، منها 942 مليون سهم في دبي، و 405 ملايين سهم في أبوظبي، فيما شهد السوقان نحو 24451 صفقة تداول.

سوق دبي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.74%، مضيفاً 50 نقطة مكاسب، ليغلق عند مستويات دعم مهمة عند 2900.4 نقطة، وذلك على الرغم من جلسة جني الأرباح التي شهدها السوق في جلسة نهاية الأسبوع، ليتخلى السوق عند مستوى 2926.32 نقطة.

ارتفاعات متتالية للعقار

وواصل قطاع العقار تسجيل ارتفاعات متتالية، مع صعود المؤشر القطاعي 2.65%، مدعوماً بأداء «إعمار العقارية» الذي سجل أداءً مميزاً في الفترة الماضية، مدعوماً بأداء الشركة وأعمالها المرتقبة في السوق الخارجية والداخلية، حيث ارتفع السهم 4.21% إلى 5.45 درهم، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً بنحو 312.4 مليون درهم.

كما ارتفع «داماك العقارية» 1.12% إلى 0.995 درهم، بتداول 86.6 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 2.58% إلى 4.77 درهم، فيما استسلمت أسهم مثل «الاتحاد العقارية» و«أرابتك» لعمليات جني الأرباح لتتراجع بنسبة 1.37% و 1.12% على التوالي.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.2%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.28% إلى 11.85 درهم، بتداول 43.3 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.3% إلى 5.31 درهم، بتداول 143.7 مليون درهم، بينما تراجع «جي إف إتش» 0.65% إلى 0.924 درهم، بتداول 137.8 مليون درهم.

وعلى صعيد أسهم الاستثمار التي ارتفع مؤشرها القطاعي 1.77%، قفز «سوق دبي المالي» 11.43% إلى 0.936 درهم، بتداول 77.4 مليون درهم، وذلك على الرغم من تراجع «شعاع كابيتال» 0.99% إلى 1 درهم، وتراجع «دبي للاستثمار» 0.72% إلى 1.37 درهم.

وارتفع قطاع التأمين 1.82%، مع ارتفاع «أمان» 3.21%، و«دار التكافل» 2.8%، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 18%.

وارتفع النقل 0.83%، وسط أداء قوي لسهم «العربية للطيران» الذي ارتفع 2.7% إلى 1.14 درهم، وسط تراجع «أرامكس» 0.23% إلى 4.33 درهم.

وارتفع السلع 3.08%، مدعوماً بارتفاع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 3.6% إلى 0.23 درهم.

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سوق أبوظبي

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فتعرض لضغوط قوية من عمليات جني الأرباح خاصة في جلسة نهاية الأسبوع، حيث سجل المؤشر أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، حيث انخفض 2.92% بنحو 157.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 5230.21 نقطة، متخلياً عن أعلى مستوى له هذا الأسبوع عند 5391 نقطة.

تأثير البنوك

انخفض مؤشر قطاع البنوك أحد أبرز العوامل المؤثرة في تراجع المؤشر، بنسبة 2.26%، وخاصة مع تراجع «أبوظبي الأول» السهم القيادي، بنسبة 2.99%، ليغلق عند 15.6 درهم، بتداول 136.7 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.98% إلى 8.91 درهم، الذي تصدر تداولات السوق بنحو 148.8 مليون درهم، بينما ارتفع «التجاري الدولي» 38.1% إلى 0.83 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 2.04% إلى 5 دراهم.

وتراجع الاستثمار والخدمات المالية 2.82%، متأثراً بضغوط من تراجع «إشراق للاستثمار» 3.18% إلى 0.426 درهم، و«الواحة كابيتال» 2.88% إلى 1.01 درهم. وتراجع العقار 1.93%، مع تراجع سهم «الدار» 2.12% إلى 2.31 درهم، بتداول 108.7 مليون درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.86% إلى 0.47 درهم.

وتراجع قطاع الاتصالات 6.07%، متأثراً بتراجع «مجموعة اتصالات» السهم الرئيسي المدرج في المؤشر بنفس النسبة، ليغلق عند مستوى 16.7 درهم، وسط تداولات بقيمة 85.7 مليون درهم.

وتراجع مؤشر الطاقة 3.34%، مع تراجع «دانة غاز» 4.63% إلى 1.03 درهم، بتداول 113 مليون درهم، وتراجع سهم «طاقة» 3.01% إلى 0.741 درهم.

تداولات المستثمرين

فيما يتعلق بتداولات المستثمرين حسب الجنسيات، سجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شرائية في السوقين بنحو 44 مليون درهم، منها 1.26 مليون في دبي، و42.65 مليون في أبوظبي، بينما بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 658.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 614.5 مليون درهم.

كما أظهرت البيانات شراء خليجياً على غير العادة، حيث سجلوا محصلة بنحو 135.2 مليون درهم، منها 107 ملايين درهم في دبي، و28.3 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت مشترياتهم في السوقين 267 مليون درهم، ومبيعاتهم 131.6 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المواطنون محصلة بيعية نحو 148 مليون درهم، منها 67.6 مليون في دبي، و80.3 مليون في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين 1.04 مليار درهم، ومبيعاتهم 1.2 مليار درهم.

وتباينت توجهات العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيعية في دبي بنحو 40.6 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 9.4 مليون درهم.

وتباينات أيضاً توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، وذلك بعدما سجلت المحافظ محصلة شرائية في دبي بنحو 170.2 مليون درهم، فيما سجلت محصلة بيعية في أبوظبي بنحو 24.3 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 1.15 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو مليار درهم.