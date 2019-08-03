شكرا لقرائتكم خبر عن تحديثات تعيد إحياء «ديفندر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم «لاند روفر كلاسيك» مجموعة من التحديثات لسيارات ديفندر القديمة، والتي من شأنها توفير أداء محسّن وسلاسة أكبر على الطرقات، بإلهام من «ديفندر ووركس V8 إيديشن70» المحدودة.

ومجموعات التحديث هي الأولى من نوعها من «لاند روفر كلاسيك»، تتيح تحسين الإصدارات ذات قاعدة العجلات بقياس 90 و110 الصادرة بين عامي 1994 و2016.

وتتضمن التحديثات عجلات ألماسية القطع بقياس 18 بوصة، مصنوعة من سبائك «سوتوث»، يمكن تركيبها على سيارات ديفندر الصادرة ابتداء من 1994. وتتضمن مجموعة تحديثات «ديفندر كلاسيك ووركس»، كل العناصر الخاصة بالعجلات والفرامل ونظام التعليق، إضافة إلى الإطارات الجديدة ذات الأداء المحسن وتحديث المحرك الذي يضيف 40 حصاناً إضافياً إلى قدرته.

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