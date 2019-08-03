يصل إلى 10 ملايين جنيه.. شروط وتفاصيل قرض تشطيب الشقة في 4 بنوك

مصراوي
تقدم بعض البنوك قروضًا لمساعدة العملاء على تشطيب وتجهيز وحداتهم السكنية بشرط أن تكون الوحدات مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.
وتطلب البنوك من العميل للموافقة على القرض، صورة من عقد الوحدة السكنية، وإيصال مرافق حديث، وصورة من الرقم القومي،...
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