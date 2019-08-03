شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 16ر2 دولار ليبلغ 92ر61 دولارا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 16ر2 دولار في تداولات یوم أمس الجمعة لیبلغ 92ر61 دولار مقابل 08ر64 دولار للبرمیل في تداولات یوم أمس الأول الخمیس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.
وقالت وكالة كونا الرسمية اليوم ، إنه في الأسواق العالمیة أنھت عقود مزیج برنت تسلیم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 89ر1 دولار لتبلغ عند التسویة 89ر61 دولار للبرمیل في حین صعدت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط تسلیم سبتمبر 71ر1 دولار لتسجل عند التسویة 66ر55 دولار للبرمیل.
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