شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك: استقرار الأسعار وانخفاض الجمبرى والبلطى يبدأ من 15 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 3-8- 2019، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وانخفاض أسعار الجمبرى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وسجل البلطى1، 32-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، كما وارتفع سعر السمك البورى ليتراوح بين 38 -57 جنيها.

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فيما انخفض سعر الجمبرى ليسجل 85 – 300 مقابل 320 جنيها أمس فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.