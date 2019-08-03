شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستورد 28.899 مليون برميل نفط خام من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استوردت اليابان من دولة الإمارات 28.899 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر يونيو 2019 بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو . وذكرت الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بحسب ما نشرته وكالة "وام " أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 34.7% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية، مشيرة إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 83.331 مليون برميل وضمنها بلغت نسبة النفط العربي 72.533 مليون برميل بنسبة 87 %.

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