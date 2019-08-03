أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى، تسجل أسعار الذهب ارتفاع ملحوظ ، إذ ارتفعت الأسعار بقيمة 4 جنيهات بمستهل تعاملات السبت، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 664 جنيها للجرام فى سوق الصاغة.
ويصبح إجمالى الارتفاعات التى شهدها سوق الذهب فى مصر 12 جنيها على مدار يومين، عقب صعود الأسعار العالمية للذهب من 1407 دولارات إلى 1444 دولار، بسبب قرار خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى ربع نقطة.
وسجل الذهب عيار 18 قرابة 569.25 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 حوالى 758.75 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 5312 جنيها.
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
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