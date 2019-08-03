شكرا لقرائتكم خبر عن 476 مليار دولار حجم إيرادات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بالصين خلال 6أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ارتفاع إيرادات صناعة خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات فى البلاد بنسبة 15% على أساس سنوى فى النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 28ر3 تريليون يوان (نحو 476 مليار دولار).

وذكرت الوزارة –فى أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن أرباح القطاع بلغت 8ر408 مليار يوان (3ر59 مليار دولار) فى النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 9ر9% مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضى.

وأشارت إلى دور النمو القوى فى مجالات خدمات الحوسبة والبيانات الكبيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، فى ارتفاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 2ر17% خلال الفترة بين شهرى يناير ويونيو الماضيين.