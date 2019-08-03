شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يكشف عن افتتاح عدد من الفروع الجديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على اهتمامه ببناء قدرات العاملين بالهيئة، وتطوير الأداء فيما يخص تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال مراكز الخدمات المنتشرة فى المحافظات، والإعداد لافتتاح عدد من المراكز الجديدة، ووضع جدول زمنى للانتهاء من رفع كفاءة المناطق الحرة القائمة، وإنشاء المناطق الحرة الجديدة.

وأشار عبد الوهاب فى تصريح ل" الخليج 365"، خلال اجتماعه بقيادات الهيئة مؤخرا، إلى أهمية سرعة التواصل مع المستثمرين، والرد على كافة استفساراتهم، والعمل على تذليل أى تحديات قد تواجههم .

وأعرب عبد الوهاب، أنه سيسعى لدفع العمل فى كافة القطاعات الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالترويج للاستثمار، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

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