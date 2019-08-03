استقرار سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الدولار استقرارا ملحوظا اليوم السبت وسجّلت العملة الخضراء 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع في البنك المركزي.
وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.
وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.56 جنيه للشراء 16.66 جنيه للبيع.
وتعمل بعض فروع بنكي الأهلي المصري، ومصر في الفنادق والمولات والأندية الرياضية خلال أيام الجمعة والسبت، وبعض العطلات الرسمية، وتقدم خدمات الإيداع والسحب وتغيير العملات.
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