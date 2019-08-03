شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع وزير التعليم أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، الاجتماع، بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أن هذا يأتى في إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته الوزارة، والذى ترتكز أحد محاوره علي الاستثمار فى العنصر البشرى، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة، لرفع الوعى السياحى لدى الأجيال القادمة، وتعريفهم بأهمية السياحة، ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن السياحة هى أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، مشيرة إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.

واشارت الوزيرة، إلى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال، وأصحاب ومديرى الفنادق والمنشآت السياحية لطلبة المدارس ليكونوا قدوة لهم، مما سيخلق الرغبة لدى الطلبة للالتحاق بالعمل فى السياحة بعد تخرجهم، وسيكون له أكبر الأثر فى تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا القطاع الهام، وغرس مفهوم السياحة كصادرة خدمية، واعتبار العاملين بها كمصدرين، فالسياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية على مستوى العالم.

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من جانبه، استعرض وزير التعليم، الكتب الجديدة لمناهج التعليم 2.0 لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والتى تغرس فى الطلاب قيم المواطنة وتقبل الآخر ومهارات حياتية أخرى هدفها تنمية شخصية الطالب، مشيرا إلى أهمية إتاحة فرص للطلاب للتعلم عن السياحة وفوائدها التى تعود على البلاد.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسى، كما تم الاتفاق على تنظيم أول مسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت عنوان "سفير السياحة" لطلاب المرحلة الثانوية فى عدد من المحافظات؛ وذلك لنشر الوعى بينهم بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم؛ على أن يتم تدشين هذه المسابقة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020.

كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على أطر التعاون بين الوزارتين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، وإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أوجه التعاون.