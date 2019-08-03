شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول يكثف من عمليات البحث والاستكشاف خلال الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن الشركات العاملة في مجال استخراج النفط سواء كانت التابعه للقطاع أو الشركات المشتركة مع الشركات الأجنبية ستكثف من عمليات البحث والاستكشاف خلال الفترة القادمة لزيادة حجم الإنتاج والاحتياطية من الغاز والزيت.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” جاري حاليا القيام بعمليات بحث سيزمي في عدد من المناطق، وحفر عدد من الآبار سواء كانت استكشافية أو تنمية لتحقيق مزيد من الاكتشافات.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال مؤتمر الشباب والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، علي أن اجتماع منتدى شرق المتوسط فى مصر، يعكس المكانة التى حققتها مصر نتيجة اكتشافات الغاز، ثم الإمكانيات الكبيرة من المنشأت التى تتعامل مع الغاز سواء كان معالجة أو تسييل للغاز فى مصر.