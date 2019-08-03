شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأس مالها بقيمة 7.2 مليار جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 7.2 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو، و 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و147 مليون جنيه خلال أول جلسة فى أغسطس.

ورفعت شركتى الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، بالم هيلز للتعمير، رأس مالهما خلال الأسبوع الماضى، إذ رفعت الأولى رأس مالها من 692.7 مليون جنيه إلى 761.9 مليون جنيه بزيادة 69.3 مليون جنيه، والثانية من 3.1 مليار جنيه إلى 3.117 مليار جنيه بزيادة قيمتها 78 مليون جنيه.

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والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.