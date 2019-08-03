شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 107.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 343 مليون جنيه، أعقبه "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 3 ملايين ورقة، وقيمة تداول 213.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 95.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 193.9 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 9.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 120 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 8.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 115.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 22.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 112.5 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 110.6 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 99.3 مليون جنيه، وفى التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 151.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 93.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 75 مليون جنيه.