«إم جي 5» سيدان المدمجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعدّ شركة «إم جي موتور» لطرح سيارة «إم جي 5» الجديدة في صالات العرض بمنطقة الشرق الأوسط هذا الشهر. تجمع سيارة السيدان المدمجة والجديد كليّاً بين التصميم الرياضي، والرحابة، والتكنولوجيا المتطوّرة، والأداء الممتع وتجربة قيادة متماسكة، ما يجعل منها السيارة الأنسب للعملاء الذين يريدون اقتناء سيارة مميزة بمواصفات فائقة ضمن فئتها.

تتميّز «إم جي 5» الجديدة كليّاً بمظهر رياضي يناسب العملاء الذين يتمتعون بنمط حياة نشط. تمّ تصميم المظهر الخارجي للسيارة بشكل جديد بالكامل، حيث تزيّن مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة بتقنية LED، ومصابيح إضافية تعمل أثناء النهار، وشبك أمامي بتصميم فريد كالأجنحة، والتي تعطي السيارة مظهراً وحضوراً قويّاً وجذاباً. ويتميّز جانبي السيارة بتصميم ذي انحناءات مزدوجة تسهم في إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة الجديدة.