شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات «جازبروم» تنخفض 4.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة جازبروم، عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة، أول أمس الخميس، إن صادراتها من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفييتي السابق انخفضت بنسبة 4.8% إلى 111.5 مليار متر مكعب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدار الأشهر السبعة زاد 1.9% إلى 294.5 مليار متر مكعب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

(رويترز)

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