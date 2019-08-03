شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستقطب استثمارات جديدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

بدأت الإمارات في استقطاب شركات عاملة بقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، مدعوماً بتوجهات واستراتيجيات الدولة في هذا المجال، لاسيما «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، التي أطقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام 2016، بهدف جعل دبي وجهة عالمية لهذه التكنولوجيا المتطورة التي تحمل فرصاً استثمارية مستقبلية واعدة.

ترى الشركات العاملة في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات بيئة استثمارية خصبة لتدشين استثماراتها بالقطاع، مستفيدة من توجهات الدولة في هذا المجال بالعديد من القطاعات أبرزها: الإنشاءات والصحة والتعليم، عبر بناء مصانع ومكاتب لها.

وتعتزم «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» بناء 25% من المباني الجديدة في المدينة بهذه التقنيات، مما يقلل الأنشطة المعتمدة على العمالة الكثيفة بنسبة 70% ويخفض التكلفة الإجمالية بنسبة 90%، وتهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي كمركز رائد على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

وستركز الاستراتيجية على ثلاثة قطاعات رئيسية، منها المنتجات الطبية، والتي تشمل طباعة أطقم الأسنان، والعظام، والأعضاء الاصطناعية، والنماذج الطبية والجراحية وأجهزة السمع، فيما يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الطبية المطبوعة بتلك التقنية في دبي، إلى نحو 1.7 مليار درهم بحلول العام 2025.

وتتوقع «وهلرز أسوشييتس»، إحدى كبرى شركات الاستشارات للطباعة ثلاثية الأبعاد، أن يبلغ حجم السوق العالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد 21 مليار دولار العام 2020، وأن تكون معدات الأمان والألعاب ومنتجات البناء والمنتجات الصناعية ضمن قائمة المواد التي يتولى السوق المحلي تقديمها للمستهلكين باستخدام هذه التقنية المتطورة.

دبي الأهم بمدن المنطقة

يقول لؤي دهمش رئيس شركة «أوتو دسك» في الشرق الأوسط وتركيا: تشير تقديرات أوتو ديسك عن الإنفاق على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في ضوء استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى توقعات دخول استثمارات أكبر في هذه التقنية إلى دبي، فيما تقدر شركة «ديلويت إنسيتاس» أن يتجاوز حجم مبيعات الشركات الكبيرة المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تشمل الطابعات ثلاثية الأبعاد وموادها وخدماتها 2.7 مليار دولار خلال 2019، لترتفع إلى 3 مليارات دولار لعام 2020.

وأضاف دهمش أن «أوتو ديسك» تعتبر دبي أهم مدن المنطقة التي تدرك أهمية الاستثمار بهذه التقنية، لتصبح دولة الإمارات أكثر إنتاجية واستدامة، فيما تتطلع الشركة إلى مواصلة شراكاتها مع الحكومة لإحداث هذا التغيير في ظل التسارع التقني العالمي.

انتشار واسع

وأوضح دهمش، أنه وعلى الرغم من أن فكرة التصنيع (المعروفة أيضاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد) واستخدامها عملياً، انطلقت منذ عدة عقود، فإن هذه التقنية بدأت حديثاً في اكتساب انتشار أوسع، بسبب التقدم المتسارع في التقنيات المكمّلة، وهكذا أصبحنا نرى خلال الأعوام الأخيرة أثرها في بناء الجسور والمباني متعددة الطوابق بالاعتماد على الطباعة ثلاثية الأبعاد حول العالم.

بنية تحتية

وأكد دهمش أن مدينة دبي برزت في هذا المجال نتيجة الرؤية المتقدمة لحكومتها، وتوفيرها الموارد اللازمة، وإرادتها القوية في قيادة هذا التحول الثوري، مشيراً إلى أن مدينة دبي تملك البنية التحتية اللازمة لتتصدر طليعة التطور التقني، خاصة أنها تحظى بدعم قوي من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجريئة التي أثمرت عن إطلاق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف: تعمل «أوتو ديسك» باستمرار مع المعنيين في الصناعة والهيئات الحكومية على دعم الإمارات في تجسيد هذه الرؤية الجريئة من خلال مبادرات متنوعة، تتبوأ دولة الإمارات مكانة مثالية لتصبح مركزاً رائداً لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فيما تشتهر دبي منذ عقود بأنها السباقة في تبني أحدث التقنيات المتقدمة، فهي موطن لأطول مبنى في العالم، وأول مكتب مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وأطول فندق في العالم والعديد من المشاريع الرائدة الأخرى.

تقليل النفقات والوقت والهدر

وعن بدء دبي في تطبيق معايير الطباعة ثلاثية الأبعاد بداية من العام 2019 وتأثير هذا على زيادة عدد المباني بهذه التقنيات، قال دهمش: يفرض استمرار نمو السكان، واقتراب انطلاق «إكسبو 2020 - دبي» تسارع حركة البناء في المدينة، باستهلاك مواد وتكلفة أقل، فبصناعة بعض أجزاء البناء خارج الموقع، بالاعتماد على أسلوب التصنيع، تنخفض تكاليف البناء بصورة كبيرة، وتقل المواد المهدرة والنفايات بنسبة عالية من خلال توفير إمكانية استخدام المواد المطلوبة تماماً، ويمكن تنفيذ ذلك في زمن أسرع من الأساليب التقليدية.

وأضاف، تتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد تجاوز قيود تصاميم المباني التقليدية، كما تمتاز بأدنى حد من الهدر، مع زمن إنجاز المشاريع في أقصر وقت. ومن الأمثلة الواقعية عن ذلك إنشاء مبنى متحف المستقبل.

أهم القطاعات

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وأشار لؤي دهمش رئيس شركة «أوتو دسك» في الشرق الأوسط وتركيا إلى أن أهم القطاعات المستفيدة من الطباعة ثلاثية الأبعاد، هي قطاع الإنشاء والتعمير والرعاية الصحية والرياضة والترفيه والطيران وصولًا حتى إلى إنتاج السلع التي تباع في متاجر التجزئة.

استراتيجية واضحة

من جانبه، قال خليل دغري، مدير عام شركة «كونكرايتيف» المتخصصة في قطاع طباعة الخرسانة الثلاثية الأبعاد، والتي دشنت مصنعها الأول مؤخراً في مدينة دبي: إن قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد سوف يغير من صورة صناعة البناء والتشييد التقليدية إلى مستويات غير مسبوقة، واعتماداً على استراتيجية دبي في هذا المجال، نعتقد أن تصبح دولة الإمارات مركزاً للطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة والعالم.

وأضاف دغري أن شركة «كونكرايتيف»، ومن خلال مصنعها في دبي، ستقدم الخدمات المدمجة لتصميم وإنتاج وتركيب عناصر هندسية وإنشائية من الخرسانة المطبوعة بتقنيات ثلاثية الأبعاد.

وأوضح أن الشركة تخطط حالياً للاستثمار في طابعة محمولة ثلاثية الأبعاد، يمكن استخدامها في مواقع البناء، لتتمكن من العمل في أي موقع بدولة الإمارات.

وتوقع دغري ارتفاع الطلب على الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء في الإمارات عامة ودبي خاصة خلال العام الجاري والسنوات القادمة، وذلك حسب تطور التكنولوجيا ومصداقيتها المستقبلية.

تبنى الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصنيع

بدوره قال لاتيك جوبتا، رئيس قطاع حلول الشركات لدى مجموعة «جمبو»: يشهد سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات حالياً تطوراً ونضجاً كبيراً بحيث أصبح يُقبل بصورة أكبر على تبني تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخدامها في التصنيع.

وأضاف: أصبحت حكومة دولة الإمارات تتبنى وتطبق تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد بوتيرة متسارعة في قطاعات البناء والإنشاء والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح جوبتا أن «جمبو للإلكترونيات» بدأت فعلياً في استشراف السوق عبر إطلاق شركة «جمبو للتصنيع ثلاثي الأبعاد» في جبل علي، بهدف تنفيذ وتطوير المشاريع ذات الصلة في سوق دولة الإمارات، وقد أبدت العديد من الشركات الكبرى في الدولة استعدادها للاستثمار في هذا المجال واستكشاف هذه التكنولوجيا والاستفادة منها، عبر تبني مفهوم التصنيع عند الطلب باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشار جوبتا إلى أن أبرز القطاعات التي تبدي طلباً متزايداً على الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال الوقت الحالي في الإمارات تتمثل في الهندسة المعمارية والطيران والمجوهرات وطب الأسنان وهندسة الطيران والرعاية الصحية والإنشاءات والبناء والتعليم وغيرها.

مختبرات «إيمنسا»

وتتخذ مختبرات شركة «إيمنسا للتكنولوجيا»، المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد من دبي مقراً إقليمياً لها، تماشياً مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030، ومواصلة الاستثمار في هذا القطاع.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا»: تعد مختبرات «إيمنسا» الأكبر في دولة الإمارات والتي تأتي تعزيزاً لموقعها في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتضعها في صدارة الشركات التي تقود مسيرة تطوير القطاع في الدولة.

مروان جناحي: نقلة نوعية بالقطاع الصحي

استضاف مجمع دبي للعلوم، الدورة السابعة من ملتقى «أدفانس هيلث» نخبة من خبراء قطاع «الطباعة ثلاثية الأبعاد» لمناقشة إمكانات هذه التقنيات ومدى مساهمتها في مجال الرعاية الصحية في الإمارات.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030: «يُتوقع أن تُحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد نقلة نوعية كبيرة في القطاع الصحي، حيث تستخدم اليوم هذه التقنيات في الأجهزة الطبية والجراحات المعقدة بنجاح، نظراً إلى قدرات التخصيص الكبيرة وإمكانية الحد من المخاطر وتعزيز فرص النجاح».

ويصنف نظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات لعام 2018 في المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث الكفاءة متقدما بذلك على الأنظمة الصحية في النرويج وسويسرا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع متوسط العمر المتوقع لسكان الإمارات والبالغ 77.1 عاماً ونفقات الرعاية الصحية التي تقدر بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي تواصل دولة الإمارات ارتقاءها السريع على طريق التميز لتصبح نموذج الرعاية الصحية الأفضل ضمن فئتها.

طفرة تقنية لم تتضح معالمها بعد

هي إحدى تقنيات التصنيع بالإضافة، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد لها إلى طبقات صغيرة جداً باستخدام البرامج الحاسوبية ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي بطريقة أسرع وأوفر وأسهل في الاستعمال.وتتيح الطابعات ثلاثية الأبعاد القدرة على طباعة أجزاء متداخلة معقدة التركيب، كما يمكن صناعة أجزاء من مواد ومواصفات ميكانيكية وفيزيائية مختلفة ثم تركيبها مع بعضها بعضاً لتنتج في النهاية نماذج تشابه كثيراً منظر وملمس ووظيفة النموذج الأولي للمنتج.

وظهرت فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً منذ ستينات القرن الماضي، حيث أبدى العديد من العلماء وقتها اهتماماً بها كونها تقنية ستغير مفاهيم التصنيع بشكل عام، فيما اتضحت معالم هذه التقنيات أواخر العام 1980، والتي سميت وقتها بتقنية النماذج الأولية السريعة Rapid Prototyping، وفي العام 1986 سجل تشارلز هال براءة اختراعه التي حملت اسم «جهاز التجسيم» Stereolithography Apparatus، وهو اسم الآلة التي اخترعها عام 1983 وانطلق منها لتأسيس شركة «ثري دي سيستمز كوربوريشن».وفي عام 1987 كشفت شركة «ثري دي سيستمز» عن SLA-1 وهي أول نسخة تجارية عرفها العالم للطابعة ثلاثية الأبعاد، وهو العام نفسه الذي شهد تسجيل الباحث الأمريكي كارل ديكارد لبراءة اختراع «التلبيد عبر الليزر الانتقائي» وأسس أول الشركات المنافسة في هذا المجال.