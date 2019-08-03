شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعتزم شطب اليابان من لائحة شركائها التفضيليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية أمس الجمعة، أنها ستشطب اليابان من لائحتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد ساعات على قرار مماثل اتخذته طوكيو.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي: «سنواصل بذل جهود لحل هذه المسألة دبلوماسياً» لكننا «سنشطب أيضاً اليابان من لائحتنا للشركاء التجاريين التفضيليين وسنبدأ إجراء لتعزيز الضوابط على صادراتنا».
وكانت اليابان قررت أمس الجمعة شطب كوريا الجنوبية من قائمة تضم شركاء التصدير التفضيليين في خطوة وصفها الرئيس الكوري الجنوبي ب «المتهورة» وهدد بإجراءات في المقابل لم يحددها. وقال وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو للصحفيين إن «الحكومة وافقت في اجتماع أمس على مراجعة قانون مراقبة الصادرات، وكوريا الجنوبية، الدولة الآسيوية الوحيدة على القائمة ستتم إزالتها».
من جانبه قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي خلال اجتماع حكومي غير مقرر إن إجراء طوكيو «الأناني سيلحق ضراراً هائلاً بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولي»، وأضاف «على اليابان أن تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت وأن تأتي للحوار».
(وكالات)
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