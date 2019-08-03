النفط يتعافى بعد هبوطه لأدنى مستوى خلال ثلاث سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات، مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزيداً من الرسوم على الواردات الصينية، ما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 7% الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو 8% مسجلاً أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.

ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزاً بسبب النزاع التجاري.

وارتفعت عقود برنت 3.9% إلى 62.60 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 3.09% إلى 55.58 دولار للبرميل.

وقال ترامب الخميس إنه سيفرض رسوماً بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر أيلول، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينج، بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، أمس الجمعة، أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.148 مليون برميل يومياً في يوليو/‏‏ تموز، مقارنة مع 11.155 مليون برميل يومياً في يونيو/‏‏ حزيران، وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 47.149 مليون طن مقارنة مع 45.653 مليون في يونيو/‏‏ حزيران.

وبلغ إنتاج الغاز 54.66 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 54.38 مليار متر مكعب في يونيو/‏‏ حزيران، وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب بلغت 4.609 مليون برميل يومياً في يوليو/‏‏ تموز. (وكالات)