75 ألفاً من 70 جنسية يتطوعون لخدمة «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة و (وام)

بلغ عدد طلبات التسجيل لبرنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي حتى اليوم، ما يزيد على 75 ألف طلب، تمثل أكثر من 70 جنسية، الأمر الذي يظهر الرغبة الكبيرة لدى المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات في المشاركة في كتابة قصة نجاح هذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، بحسب تصريحات عبير الحوسني، مديرة برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي.

ولا يضع القائمون على الحدث أية شروط للتقدم لبرنامج المتطوعين، سوى توفر الهوية الإماراتية سارية المفعول، الأمر الذي يتيح الجمع بين مختلف الجنسيات والثقافات، وتوفير الفرصة للجميع من دون استثناء، بمن في ذلك طلاب الجامعات، والخريجون، وربات البيوت، والموظفون، والمتقاعدون، وأصحاب الهمم، ليكونوا جزءاً من هذا البرنامج، الذي سيختار في نهاية المطاف نحو 30 ألف متطوع ليكونوا الوجه الأساسي للترحيب بالعالم في إكسبو 2020 دبي.

ويوفر برنامج «إكسبو 2020 للمتطوعين» أدواراً تتوزع على 30 فئة مختلفة، بداية من تقديم الخدمات لزوار وضيوف إكسبو2020، وحتى المساعدة في دعم المشاركين الدوليين والرعاة.

من جهة أخرى، أكد فيسنتي جونزاليس لوسيرتيراليس، سكرتير عام المكتب الدولي للمعارض أن الإمارات باتت على أتم الاستعداد لتقديم نسخة استثنائية من الإكسبو العام المقبل، وأن المكتب الدولي للمعارض راض كل الرضا عن المستوى المتقدم الذي بلغته التحضيرات اللوجستية والفنية.

وقال إن المكتب الدولي للمعارض يتابع عن كثب تحضيرات دبي وآخر مستجداتها المتعلقة باستعدادات الجهات المختلفة في دبي لتنظيم الحدث العالمي الذي سيقام في أكتوبر 2020، وفي كل مرة يلمس مدى الجاهزية والتقدم في جميع الأشغال والمشاريع التي التزمت بها دولة الإمارات منذ فوزها باستضافة أكبر معرض في العالم في دبي.

وأضاف «ننتظر بشوق كبير إقامة هذه النسخة الاستثنائية والفريدة من الإكسبو في الإمارات، وعندنا يقين في المكتب الدولي للمعارض بأن دبي ستبهرنا وستبهر العالم في العام 2020، لأننا ومنذ التتويج الإماراتي باستضافة الإكسبو لمسنا ونلمس باستمرار روح الفريق الواحد الذي يضع نصب أعينه هدفاً واحداً، هو إخراج هذا الحدث في أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته على جميع الصعد والمستويات، فكل التحضيرات تسير وفق البرنامج الزمني الذي اعتمد من قبل دولة الإمارات ووضع أمام أعيننا طوال الاجتماعات التي عقدناها في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض».

وأضاف «لقد لاحظنا وتابعنا كيف أن الفريق الإماراتي المشرف على تحضيرات الإكسبو يضع في مقدمة أولوياته تلبية احتياجات الدول المشاركة وزوار المعرض، وجل الدول التي ستشارك في إكسبو 2020 باتت لها اليوم أجنحة خاصة بها وأخرى بصدد قيد إنجازها وإقامتها، وهذا يعكس مدى جاهزية دبي لاحتضان هذه النسخة الاستثنائية من أكبر معرض في العالم».