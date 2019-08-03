ترامب يصعّد حرب الرسوم ضد الصين.. وبكين تتعهد بالرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سارعت الصين، أمس الجمعة، إلى الرد على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسيع نطاق فرض الرسوم الجمركية العقابية لتطال كل الواردات من الصين، متعهدة باتخاذ «تدابير انتقامية» ضدّ واشنطن التي وضعت حداً للهدنة بين القوتين.وكان ترامب أعلن في سلسلة تغريدات أن إدارته ستفرض اعتباراً من أول سبتمبر/‏ أيلول رسوماً جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية، ما لم تكن مشمولة مسبقاً بهذا الإجراء.حذرت الحكومة الصينية من أنه لن يكون أمامها خيار آخر سوى اتخاذ تدابير مضادة إذا نفذ ترامب تهديداته. ولم تحدد بكين طبيعة هذه الإجراءات المضادة.واتهم وزير التجارة الصيني في بيان الولايات المتحدة بانتهاك «التوافق» الذي توصل إليه ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، في يونيو/‏ حزيران حول إعادة إطلاق المفاوضات.وكان لإعلان ترامب أثر كبير في الأسواق، حيث تراجع سعر برميل النفط 8% في نيويورك، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، وكانت ردة فعل الأسواق الآسيوية مماثلة، وقال ترامب للصحفيين لاحقاً «أنا غير قلق» من تراجع الأسواق، مضيفاً «توقعت ذلك».

صدمة

واعتبر ترامب كذلك أن الرئيس الصيني يريد التوصل لاتفاق، لكنه «لا يعمل بالسرعة اللازمة» لتحقيق ذلك، وحذر أيضاً من أنه قد يرفع من جديد الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية ما لم تقبل الصين بالمطالب الأمريكية. وأثار احتمال رفعها إلى «ما يزيد على 25%».

وإذا طبّقت الرسوم الجمركية الجديدة فعلياً، فهي ستطال كلّ الواردات القادمة من العملاق الآسيوي، إضافة إلى ذلك، أكد ترامب، الذي لم يتوقف عن إعطاء مواقف متضاربة خلال هذا النزاع التجاري، أن المحادثات ستستأنف كما هو مقرر «مطلع سبتمبر/‏ سبتمبر».

غير أن رئيس المجلس الاقتصادي الصيني - الأمريكي كريج آلن يخشى من أن قرار ترامب قد يدفع الصينيين إلى الانسحاب من المفاوضات.

وبرر ترامب قراره المفاجئ بكون بكين لم تف، في رأيه، بالتزامين مهمين، الأول شراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية، والثاني وقف مبيعات الفنتانيل، وهو عقار مخدر شديد القوة منتشر في الولايات المتحدة، والصين من منتجيه الرئيسيين.

يأتي ذلك، رغم تأكيد بكي الخميس، أنها زادت مبيعاتها خلال الأسابيع الأخيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، ورغم استئناف المفاوضات بين الطرفين بأجواء هادئة نسبياً هذا الأسبوع في شنغهاي، والأربعاء، تحدّث الطرفان عن محادثات «مثمرة» لوضع حد لحرب تجارية أطلقت قبل أكثر من عام.

اللعب بالنار

وقال المحلل لدى «ميسكارت فاينانشل سرفيسز» جريجوري فولوخين إن خطوة ترامب لم تكن متوقعة، وتفرض واشنطن أصلاً رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على ما يساوي 250 مليار دولار من السلع الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على ما يساوي نحو 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية.

وأكد أنه يريد «اتفاقاً جيداً» أو لا اتفاق على الإطلاق. وذهب الخميس إلى حد القول إنه يستطيع الاستغناء عن التجارة مع الصين.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الموجود في بانكوك الصين ب«الحمائية» وبأنها تعتمد «استراتيجية افتراسية».

وقال «الصين استفادت من المبادلات التجارية... آن الأوان لأن يتوقف ذلك». (أ.ف.ب)