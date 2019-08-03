شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح وإيرادات «تويوتا» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة «تويوتا» في الربع المالي الأول، كما حققت زيادة في الإيرادات مع صعود مبيعات السيارات.

وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع السيارات اليابانية، أمس الجمعة، إنها سجلت صافي أرباح بقيمة 682.9 مليار ين في الربع المالي الأول، مقابل 657.3 مليار ين في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما زادت إيرادات «تويوتا» في الفترة من إبريل/‏نيسان وحتى يونيو/‏حزيران إلى مستوى 7.64 تريليون ين، مقابل 7.36 تريليون ين في نفس الفترة من 2018.

وارتفعت مبيعات «تويوتا» من السيارات في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/‏حزيران الماضي عند 2.70 مليون سيارة، مقابل 2.61 مليون سيارة في الربع المقارن العام الماضي.

وخفضت «تويوتا» تقديرات الأرباح التشغيلية عن العام المالي الذي ينتهي في مارس/‏آذار 2020- مع الارتفاع في قيمة الين-بنحو 5.9 في المئة عند 2.4 تريليون ين (22 مليار دولار)، كما خفضت توقعاتها للإيرادات إلى 29.5 تريليون ين، وهو مستوى أقل بنسبة 2.4 في المئة عن مستويات العام الماضي. (د.ب.أ)