شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 1.5 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي نشرت أمس الأول أن طلبا عالميا ضعيفا وتراجعا لقطاع الصناعات التحويلية أدى إلى نزوح 1.5 مليار دولار من أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، في يوليو/تموز.

وبلغت التدفقات إلى أسواق الأسهم في الصين 2.7 مليار دولار على مدار الشهر، بينما بلغت التدفقات إلى أسواق السندات في كل الاقتصادات الناشئة 23.1 مليار دولار.

وقال المعهد إن التوقعات للتدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تبقى صعبة بالنظر إلى الحجم الكبير للأموال الساخنة التي استوعبتها هذه الأسواق في الأعوام القليلة الماضية. (رويترز)

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