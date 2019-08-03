اليوان يلامس أدنى مستوى في تاريخه الروبل يتراجع 1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط اليوان الصيني للتعاملات الخارجية أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مقترباً من أدنى مستوى على الإطلاق، مع تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية مفاجئة.

وهبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.2% عند 6.9672 يوان، بعد أن سجل 6.9786 يوان في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

كما تراجعت عملة روسيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1% خلال تعاملات أمس الجمعة، مع إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض جولة جديدة من العقوبات على موسكو. وتأثر الروبل الروسي سلباً جراء تكثيف الإجراءات الأمريكية ضد الدول التي فرضت واشنطن عليها عقوبات على خلفية استخدام أسلحة نووية وكيميائية.

وانخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 1.2% لتصعد الورقة الخضراء إلى 65.1441 روبل، ويتجه بذلك الروبل لتسجيل أسوأ أداء يومي في نحو شهرين أمام الورقة الأمريكية، ورغم الهبوط المسجل أمس، إلا أن العملة الروسية لا تزال تشهد مكاسب بنحو 6.23 أمام الدولار في العام الحالي حتى الآن.