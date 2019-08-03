شكرا لقرائتكم خبر عن إف 150.. قوّة النموذج الأولي الكهربائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتصدر فورد إف 150 طليعة فئة الشاحنات في الولايات المتحدة الأمريكية. وقامت ليندا زانغ، كبيرة مهندسي شاحنة فورد إف 150 بإطلاق العنان لقوّة النموذج الأولي الكهربائي بالكامل من شاحنة إف 150 بتجربة سحب 10 من عربات السكك الحديدية المؤلفة من طابقين، يعادل طولها 42 شاحنة إف 150 من طراز 2019 وتزن أكثر من مليون رطل.

أكدت فورد عزمها على طرح طراز كهربائي بالكامل من شاحنة إف 150 مستقبلاً، لتنضم إلى النسخة الهجينة من الشاحنة التي سيتم طرحها في الأسواق العام المقبل. وستقدم كلتا الشاحنتين ذات مستويات المتانة والقوّة والابتكار التي يحبها عشاق إف 150 انسجاماً مع «تصميم فورد المتين». ولمرة واحدة وفي استعراض قصير، سيقوم النموذج الأولي من شاحنة إف 150 الكهربائية بالكامل بسحب وزن يفوق قدرة أي شاحنة أخرى قيد الإنتاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إف 150.. قوّة النموذج الأولي الكهربائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.