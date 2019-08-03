2.4 مليار دولار أرباح فصلية لأكبر صندوق معاشات في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل أكبر صندوق معاشات بالعالم مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي في العام الجاري، مع العوائد المحققة من الأسهم والسندات الأجنبية، نظراً لتراجع غالبية العملات الكبرى أمام الين الياباني. وأعلن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية في اليابان خلال نتائج أعماله الصادرة أمس، أنه حقق عائداً بنسبة 0.2% ما يعادل 256.9 مليار ين ياباني (2.4 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي.

ويعني ذلك أن إجمالي أصول أكبر صندوق معاشات بالعالم ارتفعت إلى 159.21 تريليون ين بنهاية شهر يونيو/‏‏حزيران، وفقاً لما ذكره البنك.

وأوضح الصندوق أن الأسهم الأجنبية كانت الاستثمار الأفضل أداءً في الصندوق بعوائد 1.3% في الربع الثاني يليها السندات الأجنبية وكذلك المحلية بعائد يزيد على 0.9% و0.8% على الترتيب، في حين أن الأسهم اليابانية في الصندوق شهدت خسائر بنحو 2.3% في الأشهر من أبريل/‏‏نيسان الماضي وحتى يونيو/‏‏حزيران.