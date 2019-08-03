شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 % نمو مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، مُسجلة بذلك أعلى مستوى في 2019.
وكشفت بيانات صادرة عن «يوروستيت»، أمس الجمعة، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بنحو 1.1% في يونيو/ حزيران الماضي على أساس شهري، مقابل هبوط بنحو 0.6% في مايو/ أيار السابق له، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة داخل منطقة اليورو ستزيد بنحو 0.3%.
وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات التجزئة لدى منطقة اليورو بنحو 2.6%، وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء والتبغ زادت بنحو 1.2% في يونيو/ حزيران، بعد تراجع بنسبة 0.8% في الشهر السابق له.
كما زادت أسعار الأقمشة والملابس بنحو 3.5%، مقابل هبوط بنسبة 1.1% في مايو/ أيار.
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