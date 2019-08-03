شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط المصانع في تركيا ينكمش للشهر الـ 16 على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح نشر أول أمس، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في يوليو/ تموز للشهر السادس عشر على التوالي.

وقالت لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة وآي اتش إس ماركت، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 46.7 في يوليو من 47.9 في يونيو ، مواصلاً التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. (رويترز)

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