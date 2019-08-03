اتفاق تجاري وشيك بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرحت مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المزيد من صادرات اللحوم الأمريكية، بعد أن خفضت الكتلة الأوروبية وارداتها من اللحوم من دول أخرى في وقت سابق هذا العام.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، القول إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيوقع في وقت لاحق اتفاقاً لزيادة كمية اللحوم الأمريكية التي يمكن بيعها في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأفادت «بلومبيرج» بأن برنامج الرئيس ترامب الجمعة يتضمن «إعلاناً بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي»، رغم أنه لم يتسن الحصول على تعليق في هذا الصدد من البيت الأبيض أو الممثل التجاري الأمريكي. وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بأنه سيكون من حق المزارعين الأمريكيين تصدير قرابة 80% من حصة الاتحاد الأوروبي من لحوم الأبقار الخالية من الهرمونات على مدار السنوات الثماني المقبلة، بما يمثل نحو 35 ألف طن متري.(د ب أ)