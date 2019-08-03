شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكبر صندوق تحوط استثماري في أمريكا 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اثنان من العاملين السابقين في شركة الاستثمار الأمريكي «سيتدال» إطلاق صندوق تحوط استثماري برأسمال قدره مليارا دولار، ليكون أكبر صندوق تحوط يتم إطلاقه في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن شركة «وودلاين بارتنرز» التي أسسها «ميشيل روكفلر» و«كارل كوريكر» الموظفان السابقان في «سيتدال» بدأت تداول وثائق الصندوق أمس بعد تحديد حجم رأسماله، مشيرة إلى أنهما ضمن مجموعة صغيرة من مديري الاستثمار المعروفين المنتظر إطلاقهم صناديق استثمار جديدة برأسمال لا يقل عن مليار دولار للصندوق خلال العام الحالي.

في حين كان العام الماضي قد شهد إطلاق صناديق استثمار عملاقة من جانب «إكسودوس بوينت كابيتال» و«دي وان كابيتال بارتنرز»، فإن مديري الاستثمار يواجهون الآن معركة مع المستثمرين الذين يشعرون بخيبة الأمل من الرسوم الباهظة، والأداء الضعيف لصناعة صناديق الاستثمار الكبرى. (د ب أ)

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