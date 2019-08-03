كتب أحمد عبد الرحمن قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قيمة التصالح فى مخالفات البناء تتراوح بين 50 جنيه و2000 جنيه للمتر المربع، مؤكداً أن أكثر من 50% من الثروة العقارية في مصر عقارات مخالفة ولا يمكن إزالتها. وأضاف...

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كانت هذه تفاصيل خبر "الإسكان" تحدد قيمة التصالح فى مخالفات البناء من 50 إلى2000 جنيه للمتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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