شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: أول اجتماع للمجلس الأثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عادل ناصر ، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعلان أسماء أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين وذلك اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضاف ناصر ، في تصريح لـ "الخليج 365 " ، بناءا على قرار الوزارة يحق لمجلس إدارة الغرفة التجارية عقد اجتماعها الأول بكامل التشكيل النهائى للمجلس بحد أقصى يوم الأثنين المقبل.

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قرارين بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وكذا مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب ،و نص القرار الأول على أن يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.

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بينما نص القرار الثانى على أن يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة ، وتأتى هذه القرارات في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدورة الجديدة للإحاد العام للغرف التجارية 2019/2023.