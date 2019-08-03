شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تخصيص 280 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أنه تم تخصيص أكثر من 280 ألف شقة لمحدود الدخل حتى الآن ، مؤكدة أن عملية التخصيص، تتم بعد الانتهاء من أعمال الاستعلام الميدانى والائتمانى.

وأوضحت عبد الحميد ،أن الوزارة سلمت 250 ألف وحدة سكنية حتى الآن للمستفيدين من محدودي الدخل بالإسكان الاجتماعى، وهى معدلات كبيرة لم تكن تحقق سابقاً، لافتة إلى أن الصدوق يستهدف ف تسليم مليون وحدة سكنية فى 2024، والأولوية فى البرنامج للأسر.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق بالتعاون مع مؤسسات التمويل العقارى استطاع توفير ما يقرب من 24 مليار جنيه تمويل العقاري من خلال 27 مؤسسة، كما أن %75 من المستفيدين تحت سن 40 عام ونستهدف الشباب ، مضيفة "لدينا 20% من المستفيدين بالوحدات السكنية سيدات، كما أجرينا 11 إعلان بنظام القرعة عن حدات سكنية حتي الآن، نستهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً للوحدات المدعومة"