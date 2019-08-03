شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى أسعار النفط خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تكبدها خسائر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار النفط خلال ال 24 ساعة الماضية تعافيا وذلك بعدما تكبدت خسائر خلال 4 سنوات ، حيث ارتفعت أسعار النفط بحوالى 2% أمس الجمعة، حيث ارتفعت عقود خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 2 % لتسجل 61.71 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميريكى 87 سنتا أو ما يعادل 1.6 % ليسجل 54.82 دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ،أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت يوم الخميس الماضي بأكثر من 7 %، وذلك في أكبر انخفاض لها خلال 3 سنوات كما شهدت أسعار الخام الأميركي هبوطا في العقود الآجلة بحوالى 8 % حيث سجل أسوأ أداء يومي في أكثر من 4 سنوات،وأضافت التقارير الإعلامية ،أن الإنخفاض الذى شهدته اسعار النفط جاء بالرغم من انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع وايضا تراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك وكذلك انخفاض الصادرات الليبية، حيث أنها احد الاسباب التى تدعم ارتفاع اسعار النفط .

وكان دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكى ، قد قام بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين بقيمة 300 مليار دولاربداية من الشهر المقبل وذلك فيما يتعلق بجميع الصادرات الصينية للولايات المتحدة.

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