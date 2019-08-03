شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال أسبوع..و"دبى" تواصل الصعود للأسبوع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفعت بورصة دبى للأسبوع الخامس على التوالى، لتسجل أعلى مستوى منذ أغسطس الماضى، وصعدت بورصة البحرين بنسبة 1.76% متأثرة بارتفاع قطاعى البنوك والخدمات، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الخضراء ، فيما واصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، بعد قرار البنك المركزى القطرى خفض سعر الفائدة.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لبورصة دبى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.74% رابحاً 49.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2900.39 نقطة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى، مدفوعاً بإعلان شركة إعمار العقارية توقيع اتفاقية تمهيدية لتنفيذ مشروع بمطار بكين الدولى. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لبورصة دبى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.74% رابحاً 49.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2900.39 نقطة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالى، مدفوعاً بإعلان شركة إعمار العقارية توقيع اتفاقية تمهيدية لتنفيذ مشروع بمطار بكين الدولى.

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى 733.78 مليون سهم بقيمة 1.11 مليار درهم، وربح رأس المال السوقى 5.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 375.361 مليار درهم.

وارتفعت القطاعات القيادية ببورصة دبى على رأسها العقارات بنسبة 2.7% مدفوعاً بصعود سهم إعمار بنسبة 4.2%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.8%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.2%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.76% رابحاً 26.87 نقطة، ليغلق عند مستوى 1549.58 نقطة. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.76% رابحاً 26.87 نقطة، ليغلق عند مستوى 1549.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 5.43 مليون سهم بقيمة 21.47 مليون دينار عبر تنفيذ 562 صفقة.

وارتفعت قطاعى البنوك التجارية والخدمات ببورصة البحرين، إذ ارتفع الأول بنسبة نمو 3.11% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 6%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.7%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة إثمار القابضة بنسبة 9.23%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات.

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وصعد المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.76%، رابحاً 46.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.24، وقفز المؤشر الأول بنسبة 0.7%، وزاد المؤشر الرئيسى بنسبة 0.94%.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.36 مليار سهم بقيمة 194.43 مليون عبر تنفيذ 40.93 ألف صفقة، وربحت البورصة 261 مليون دينار ليغلق عند مستوى 35.455 مليار دينار.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.2% خاسراً 233.65 نقطة ليغلق عند مستوى 10397.63 نقطة متأثراً بتراجع جماعى للقطاعات، وخسر رأس المال السوقى 11.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 573.151 مليار ريال بنسبة انخفاض 2%. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.2% خاسراً 233.65 نقطة ليغلق عند مستوى 10397.63 نقطة متأثراً بتراجع جماعى للقطاعات، وخسر رأس المال السوقى 11.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 573.151 مليار ريال بنسبة انخفاض 2%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 342.371 مليون سهم بقيمة 867.862 مليون ريال، عبر تنفيذ 25.23 ألف صفقة، وتراجعت 35 شركة، فيما ارتفعت 10 شركات، واستقر سهم وحيداً.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.18% يليه قطاع العقارات بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.20%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.66%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية -تاسى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.7% خاسراً 152.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8666.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.43% رابحاً 16.42 نقطة ليغلق عند مستوى 3819.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 489.29 مليون سهم بقيمة 12.82 مليار ريال، وخسرت القيمة السوقية للأسهم السعودية 38.67 مليار ريال ليغلق عند مستوى 2.045 تريليون ريال.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بضغوط هبوط قطاع الإعلام بنسبة 4.5%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.3%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.2%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.5%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.