شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 02-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ليقترب من حاجز 56.00 دولار، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 57.33 كمحطة رئيسية تالية، بينما ستبقى الاحتمالية الإيجابية قائمة ما لم يتم كسر مستوى 54.47 والثبات دونه.

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