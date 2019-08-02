شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 02-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الإيثريوم لاختبار المقاومة المحورية 222.92 ولا يزال دونها حتى الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 255.90، بينما ننتظر ارتداد هابط بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك لزيارة مستوى 189.90 كهدف رئيسي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 230.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط