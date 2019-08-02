شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 02-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته الإيجابية ليلامس هدفنا المنتظر عند 10600.00، ونرجّح استمرار الميل الصاعد لاختراق المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 11342.10 كهدف إيجابي تالي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يدعمه المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 9855.80 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9855.80 والمقاومة 11000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد