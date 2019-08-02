شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.6830، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 0.6700 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6830 لاستمرار الميل الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6740 والمقاومة 0.6840

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط