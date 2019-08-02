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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-08- والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون 62.00، ولا يزال الضغط السلبي قائماً بثبات السعر دون مستوى 62.92، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 59.93 وتمتد إلى 58.00 بعد كسر المستوى السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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