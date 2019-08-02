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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 02-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لتقديم تداولات سلبية في طريقه لاختبار جديد لمستوى 16.00، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختبار مستوى 16.50 كمحطة أولى، مع الانتباه إلى أن كسر 16.00 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو 15.60 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.00 والمقاومة 16.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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