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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 02-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات إيجابية بعد التماسك فوق مستوى 1430.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، والذي يستهدف اختبار مستوى 1450.00 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر 1430.00 قد يضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم عند 1410.90 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1410.00 والمقاومة 1450.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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