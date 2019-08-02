شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال يوليو.. وسبيد ميديكال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 56.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 56.5 مليون جنيه، خلال جلسات شهر يوليو الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 40.9 مليون ورقة، بقيمة قدرها 10.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 2.7 مليون ورقة، وبقيمة 6.9 مليون جنيه.
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 584 ورقة بقيمة 1634 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 806 ورقة بقيمة 1007 جنيه الثانية.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 13 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 22.6 مليون ورقة منفذة على 3697 عملية خلال الأسبوع الماضى.
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