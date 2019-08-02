أفضلية للمنشآت الصغيرة في أعمال الشركات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة منح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد. وألزم النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% من رأسمالها بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها بما يحقق النزاهة والشفافية والحصول على أسعار تنافسية عادلة، وعلى وزير المالية إقرار آليات وأساليب التعاقد والشراء ونماذج وثائق المنافسات وتمديد المدة لعام آخر بحسب تقييمه لجاهزية الجهات الحكومية للتطبيق بنهاية المدة الأولى. الجهات المسؤولة وزارة المالية

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

مركز كفاءة الإنفاق، المختص بالشراء الموحد



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