شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 11.7 مليار ريال خلال أسبوع..وتراجع مؤشرها العام 2.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.2% خاسراً 233.65 نقطة ليغلق عند مستوى 10397.63 نقطة متأثراً بتراجع جماعى للقطاعات، وخسر رأس المال السوقى 11.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 573.151 مليار ريال بنسبة انخفاض 2%.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر، 342.371 مليون سهم بقيمة 867.862 مليون ريال، عبر تنفيذ 25.23 ألف صفقة، وتراجعت 35 شركة، فيما ارتفعت 10 شركات، واستقر سهم وحيداً.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.18% يليه قطاع العقارات بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.20%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.66%، فقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%.