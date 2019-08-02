بدء الدراسة بهندسة البترول والغاز بالجامعة المصرية الصينية هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الجامعات الخاصة و الاهلية برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدء الدراسة وقبول الطلاب ببرنامج البترول والغاز بكليه الهندسة بالجامعة المصرية الصينية كبرنامج دراسى جديد بالكلية ينضم إلي أقسامها الأربعة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة التشييد والبناء وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة وهندسة الميكاترونكس.
وقال الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ان مجلس الجامعات الخاصة وافق علي بدء الدراسة بقسم البترول والغاز محددا حد اقصى عدد ١٠٠ طالب بالفرقة الواحدة .
وأضاف أن برنامج البترول والغاز سيكون مع باقي البرامج في السنة الاعدادية بكليه الهندسة ثم ينضم الطالب الى هذا القسم بعد السنة الإعدادية وسيتم دراسه البترول والغاز في السنة الاولى والثانية ثم يتشعب الطلاب الى شعبة البترول او شعبة الغاز في السنه الثالثة والرابعة .
هذا وتم عقد عدد من الاتفاقيات بخصوص هذا البرنامج مع العديد من الجهات العلمية والبحثية سواء كان في داخل مصر او خارج مصر حيث تم عقد اتفاقية مع اكبر جامعتين لدراسة البترول بدواة اذربيجان بالاضافة الى مركز بحوث البترول المصري ومركز بحوث البترول في دولة أذربيجان. كما تم وضع لائحة متطورة على النظام الاوروبي لهذا التخصص حتي تصبح تواكب أحدث اللوائح الدراسية فى مجال البترول على المستوى العالمي.
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